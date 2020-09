Bayern Monaco e Siviglia si sfidano per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Europea. I bavaresi, trionfatori della sesta Champions League e autori di una stagione memorabile incorniciata dal Triplete trovano gli spagnoli, vincitori per la sesta volta dell’Europa League. Gli esperti favoriscono gli uomini di Flick, che dopo l’8 a 0 rifilato allo Schalke 04, sembrano aver cominciato la nuova stagione sulla scia della passata, in piena forma: il Bayern è nettamente avanti, la vittoria nei 90 minuti è 1.33, poche chance per il Siviglia, a 7.50 mentre il pareggio è a 5.75. Vantaggio tedesco anche nelle quote sulla Coppa in mano, a 1.14 contro il 5.50 degli spagnoli. Anche gli scommettitori si schierano in massa con il Bayern, il 98% ha infatti scelto la vittoria bavarese. Al Bayern dovrebbero bastare i 90 minuti per archiviare la pratica, il successo ai supplementari è a 11.00 mentre l’ipotesi calci di rigori sembra lontana ed è proposta a 13.00. A trascinare gli uomini di Flick ci penserà il solito Lewandowski, il suo gol è appena a 1.50, una doppietta si gioca a 3.40. Tra gli uomini da tenere d’occhio del Bayern, anche Gnabry, marcatore a 2.00, e Muller e Sanè, entrambi a 3.00. Il Siviglia prova l’assalto alla seconda Supercoppa con il tridente Ocampos, De Jong, Suso, in rete rispettivamente a 3.00, a 4.00 e 5.00.