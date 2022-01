La Juventus Women batte 2 a 1 il Milan a Frosinone ed alza al cielo la Supercoppa. Primo trofeo italiano per mister Montemurro che può esultare. Prestazione non eccezionale, ma le bianconere arrivavano all'impegno con diverse difficoltà e la vittoria ha un peso particolare, per questo.



IL TABELLINO



Juventus Women-Milan: 2-1



Marcatrici: (Grimshaw 46', Bergamaschi aut. 50', Girelli 88')



Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, Boattin; Rosucci, Pedersen (v 90'), Caruso (Staskova 82'); Bonansea, Girelli, Hurtig (Cernoia 74'). A disp. Aprile, Hyyrynen, Panzeri, Nilden, Grosso, Pfattner​. All. Montemurro

Milan (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Adami, Grimshaw (Arnadottir 84'), Tucceri; Thomas, Piemonte (Longo 74'), Guagni​. A disp. Fedele, Dal Brun, Andersen, Miotto, Premoli, Selimhodzic, Babb. All. Ganz



Ammonizioni: Codina (M), Codina (M), Giuliani (M)



Espulsioni: Codina (M)



Arbitro: Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi​ della sez. di Livorno