Supercoppa italiana 2025-2026 con Juventus, Atalanta, Milan e Inter. UFFICIALI le semifinali

un' ora fa



I nomi delle quattro squadre che giocheranno la Supercoppa italiana sono note dall'ultimo weekend, con il successo del Milan contro il Cagliari, ora sono ufficiali anche gli accoppiamenti: la Juventus vincitrice della Coppa Italia se la vedrà in semifinale con il Milan, secondo in campionato, mentre l'Atalanta, sconfitta dalla Juventus, sfiderà l'Inter campione d'Italia.



La Supercoppa è stata rivoluzionata oltre un anno fa dalla Lega Serie A, che ha deliberato in favore del nuovo format Final Four. Non più la classica gara secca tra due squadre (le vincitrici di Serie A e Coppa Italia), ma una competizione allargata anche all’altra finalista della coppa nazionale e alla squadra che si classifica al secondo posto in campionato. L'evento è in programma a gennaio 2025 in Arabia Saudita, le date sono ancora sconosciute.