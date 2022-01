Tutto confermato. La Supercoppa italiana si giocherà il 12 gennaio prossimo alle 21, come da programma. Il Consiglio della Lega di serie A ha infatti deciso di non concedere alle due società il rinvio richiesto per la situazione Covid in evoluzione. I 4 consiglieri, Tommaso Giulini (Cagliari), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan) e Maurizio Setti (Verona), hanno preso la decisione all’unanimità. Erano presenti anche il presidente della Lega di A Paolo Dal Pino e - nel ruolo di uditori - i consiglieri federali Beppe Marotta (Inter) e Claudio Lotito (Lazio).