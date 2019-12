È la sfida più giocata nella storia della Supercoppa Italiana: domenica a Riad, Juventus e Lazio si contenderanno il trofeo per la sesta volta. Il bilancio delle scorse finali vede i bianconeri in vantaggio per tre trionfi a due, ma la formazione di Inzaghi ha dalla sua non solo il successo nel precedente più recente (3-2 all'Olimpico, nella gara del 2017), ma anche la convincente vittoria sulla Juve nello scontro diretto di due settimane fa in campionato. Ecco perché, secondo gli analisti, il pronostico sulla gara non è squilibrato. Bianconeri avanti a quota sostanziosa, 2,10, si sale a 3,25 per il pareggio, mentre un altro colpo della Lazio è dato a 3,65. Quanto alla scommessa secca su chi alzerà la coppa, la squadra di Sarri è a 1,55, quella di Inzaghi a 2,50. Due settimane fa, all'Olimpico, i biancocelesti hanno vinto dopo essere passati in svantaggio: un’altra rimonta laziale è data a 16,00, mentre se dovesse essere la Juve a trionfare ribaltando il risultato la quota scenderebbe a 11,00.