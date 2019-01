La Supercoppa italiana in Arabia Saudita non s'ha da fare. E' quanto sostiene l'emittente beIN Sports, di proprietà del governo qatariota, secondo cui la disputa di Juventus-Milan a Gedda (il 16 gennaio) sarebbe un danno da un punto di vista di diritti tv. Il Qatar infatti accusa la nazione saudita di copertura pirata e di mettere in luce le proteste degli attivisti per i diritti umani. Per questo il CEO di beIN Yousef Al-Obaidly, rivela Associated Press, ha scritto una lettera alla controparte della Lega di A Luigi De Siervo per chiedere di spostare la sede della partita: "Per combattere la battaglia comune contro la pirateria". La tv araba infatti, sovrapporrebbe il logo beoutQ a quello della tv qatariota.