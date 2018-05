La Juventus ha vinto la Coppa Italia ed è a un passo dallo scudetto. Così, per il quarto anno di fila, come previsto dal regolamento la Supercoppa italiana si giocherà tra i campioni d'Italia e la squadra sconfitta nella finale della Coppa Italia: in questo caso il Milan. E non contro la seconda classificata in campionato (il Napoli).