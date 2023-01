Il primo titolo stagionale, la Supercoppa Italiana è in palio a partire dalle ore 20 a Riyad in Arabia Saudita e vedrà Milan e Inter affrontarsi in una finalissima. I rossoneri vincitori dello scudetto allenati da Stefano Pioli arrivano da un momento non positivo e cercano riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e i pareggi contro Roma e Lecce. I nerazzurri che l'anno scorso alzarono la Coppa Italia e che sono campioni in carica anche in Supercoppa, allenati da Simone Inzaghi, arrivano da prestazioni deludenti, ma con qualche sorriso in più per i risultati ottenuti.



STATISTICHE - È il 234º confronto tra Milan e Inter nella storia, con il bilancio che vede in vantaggio i nerazzurri per 85 successi a 79; 69 pareggi completano il quadro tra tutte le competizioni. Questa sarà solamente la seconda sfida tra Milan e Inter in Supercoppa Italiana, dopo quella del 6 agosto 2011: in quell'occasione i rossoneri vinsero 2-1 sotto la guida di Massimiliano Allegri, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio di Sneijder.

Dopo il successo in campionato dello scorso 3 settembre, il Milan potrebbe vincere due incontri di fila contro l'Inter per la prima volta dal 2011, quando l'ultimo dei tre arrivò proprio in Supercoppa Italiana. Questa sarà solamente la terza Finale in cui Milan e Inter si affrontano dopo quella in Coppa Italia nel 1977 e quella in Supercoppa Italiana nel 2011: i rossoneri hanno vinto le due precedenti nei 90 minuti, segnando esattamente due reti in entrambe.

ha vinto tutte le tre Finali di Supercoppa Italiana disputate da allenatore (due con la Lazio e una con l'Inter): potrebbe eguagliare Marcello Lippi e Fabio Capello (entrambi a quattro) come tecnico più vincente di questa competizione.(rispettivamente 36 anni, 110 giorni e 36 anni, 307 giorni nella data del match), potrebbero diventare i più anziani giocatori a trovare la rete nella storia della Supercoppa Italiana, superando il record di Cristiano Ronaldo (35 anni e 350 giorni contro il Napoli nel 2021). Dopo nove presenze senza segnare contro l’Inter,ha realizzato una doppietta nella più recente (il 3 settembre 2022 in Serie A): l’ultimo giocatore del Milan che ha trovato la rete in due Derby di Milano consecutivi prima di compiere 24 anni è stato Kaká nel 2004.(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud.(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martínez.