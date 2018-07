Impegno 100%, divertimento 90%. È così che nella sua prima intervista da tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, in un ottimo inglese, ha rivelato di voler vincere qualcosa al suo primo anno in Blues. Il tecnico toscano, per fare centro al primo colpo, dovrà però fare i conti con Pep Guardiola, sua grande amico ed estimatore. Basta un occhio alle quote sulla prossima stagione del calcio inglese e subito si capisce che il Manchester City è favorito su tutti i fronti. Il primo match ufficiale della stagione 2018-2019, poi, mette già di fronte i due tecnici, che il prossimo 5 agosto si giocheranno a Wembley la Supercoppa Inglese. Nelle quote Snai su chi alzerà il trofeo, il City è in vantaggio a 1,45, mentre il Chelsea pagherebbe 2,60. Il distacco Guardiola-Sarri è decisamente più ampio se si passa alle quote su chi vincerà la Premier: il City è il grande favorito a 1,60, sul Chelsea si punta addirittura a 12,00. Tra le due, si pongono Liverpool (5,50) e United (a 7,50). Le chance maggiori di successo per Sarri, dicono i bookmaker, sono nell’FA Cup, torneo tra l’altro vinto dai Blues nella scorsa stagione: il bis è dato a 8,00, ma come al solito, ci sarà da battere la concorrenza del City (a 5,50) in primis, e poi quella dello United (a 7,00). Valutazione simile nel pronostico sulla Coppa di Lega, dove il Chelsea, a 8,25, è piazzato - ancora una volta - dietro il City (a 5,75) e lo United (a 7,25) con l’aggiunta del Liverpool, dato a 8,00