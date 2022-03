Andrea Agnelli non molla: "La Superlega non ha fallito". Il presidente della Juventus va avanti a testa bassa: "12 club hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di quei club" ha detto durante il Financial Times Forum di Londra. Tradotto: c'è una società che si è tirata indietro dal progetto.



PASSO INDIETRO - E secondo alcune fonti spagnole il club sarebbe l'Inter. Lo fa sapere Tiempo de Juego, secondo il quale i nerazzurri erano gli unici a godere di una clausola rescissoria nel caso in cui gli sponsor non avessero approvato la proposta. L'adesione alla Superlega da parte dell'Inter doveva essere ratificata dall'assemblea dei soci, cosa che per il momento non è ancora successa e difficilmente avverrà in futuro. Così i nerazzurri fanno un passo indietro e voltano le spalle al progetto portato avanti da Andrea Agnelli e sostenuto da altri dieci club. Una realtà ancora in piedi secondo il presidente della Juventus, ma della quale l'Inter non farebbe più parte.