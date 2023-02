Dalla Spagna arrivano due importanti pareri circa il possibile esito della sentenza della Corte di Giustizia europea sulla Superlega, attesa per la primavera. Secondo quanto riporta As, due ex giudici della Corte, lo scozzese Ian Forrester e il portoghese José Luís Da Cruz Vilaça, ritengono che il parere favorevole alla Uefa, già espresso dall'Avvocatura generale, verra confermato, contro la posizione espressa da Juventus, Real Madrid e Barcellona.



I due ex giudici hanno preso parte alla Conferenza sugli aspetti giuridici ed economici dell'organizzazione del calcio in Europa che si è svolta a Lussemburgo, conferenza nella quale è stato analizzato anche il caso Superlega. Da Cruz Vilaca sostiene che "non c'è assolutamente alcun motivo per ritenere che le regole Uefa non rientrino nell'ambito della libertà di organizzazione di cui godono le associazioni sportive e riconosciuta dal tribunale". Secondo Forrester, invece, l'avvocato generale Athanasios Rantos "ha espresso un'opinione abbastanza forte e fermamente a favore della Uefa e del modello sportivo europeo". Opinione che, secondo i due ex giudici, sarà confermata dalla sentenza della Corte.