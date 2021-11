L'antitrust dell’Unione Europea dà un assist alla Uefa nella guerra legale contro la Superlega. Gli organi comunitari, riferisce il sito specializzato Mlex, hanno ritenuto legittima l’azione delle istituzioni del calcio europeo di bloccare una lega rivale sulla base di una possibile minaccia al modello delle competizioni esistenti.

​

Quanto ai provvedimenti disciplinari minacciati nei confronti dei club promotori della Superlega, gli organismi antitrust dell’Unione Europea considerano la possibilità purché ciò avvenga per perseguire un legittimo obiettivo, quale sarebbe garantire il merito sportivo. La Commissione però stabilisce che tale approccio deve essere codificato in modo chiaro e trasparente, mentre le regole dell’Uefa sono vaghe. Lo stesso vale per le sanzioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.