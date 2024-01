Superlega, non solo partite gratis: svelato il prezzo dell'abbonamento premium

Redazione CM

A22 Sports ha rilanciato il progetto Superlega europea e tra le premesse del nuovo format - presentato nella giornata in cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso la sua sentenza sul tema dell'abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA nell'organizzazione di competizioni calcistiche del Vecchio Continente - una in particolare ha attirato l'attenzione: il meglio del calcio europeo messo a disposizione gratuitamente per tutti gli appassionati.



VISIONE GRATUITA - A22 ha infatti annunciato che la visione di tutte le partite sarà gratuita. Tutto parte dall'idea di lanciare una piattaforma propria che si chiamerà Unify e che genererà entrate da: pubblicità, abbonamenti premium, partnership di distribuzione, servizi interattivi e sponsor".



GRATIS PER SEMPRE - Un tema sul quale si è espresso nuovamente Anas Laghrari, uno dei fondatori di A22: "Perché pagare 40, 50, 60, o 70 euro al mese come in Spagna per poter guardare il calcio quando puoi farlo gratis? - ha detto a Ouest France - Ho sentito dire spesso: 'Farete una partita al giorno che sarà gratis', oppure 'lo farete gratis per tre mesi e poi dovremo pagare'. No. Tutte le partite saranno gratuite e per sempre".



PUBBLICITA' MIRATA - A finanziare il modello economico della distribuzione delle partite della Superlega, spiega Laghrari, saranno pubblicità mirate, sulla scia di quanto già fatto ad esempio da Facebook, Instagram e Google: "Gmail è gratis, WhatsApp è gratis, Instagram è gratis. Eppure, genera un sacco di soldi per utente. Tu a Rennes non vedrai la stessa pubblicità di qualcuno qui a Madrid".



PREZZO ABBONAMENTO - Partite gratis con pubblicità, ma per gli utenti ci sarà la possibilità di scegliere anche la visione libera da spot. A22 prevede un abbonamento premium, di cui Laghrari ha svelato il prezzo: "Sarà di circa 10 euro al mese. L'idea di A22 è di creare una sorta di social network calcistico: oltre a trasmettere le partite, Unify dovrebbe consentire agli utenti di comunicare tra loro, leggere contenuti sul proprio club aggregandoli da altre piattaforme per restare sempre aggiornati.