Scoop del Mundo Deportivo: il quotidiano spagnolo ha avuto accesso esclusivo al contratto firmato qualche mese fa dai dodici club fondatori della Superlega.

Questi club avevano raggiunto un accordo per creare una società in Lussemburgo, denominata AgentCo, che avrebbe gestito un capitale di almeno 3.525 milioni di euro. Oltre ad AgentCo, il progetto prevedeva di creare anche altre due società, denominate SL MediaCo e SLCommercialCo, per la gestione dei diritti audiovisivi e commerciali della competizione. Almeno 400 milioni di euro sarebbero stati destinati ad opere di beneficenza.



Nel contratto, inoltre, è specificato anche il format della competizione, strutturata in modo molto simile all'attuale Champions League: una fase a gironi e poi la fase a eliminazione diretta, con partite da disputare martedì e mercoledì e la finalissima di sabato. Inoltre, per finire, il contratto prevedeva diverse clausole, una delle quali prevedeva il mancato riconoscimento da parte della UEFA e della FIFA.