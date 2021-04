L’ipotesi Superlega, la competizione che prevedeva la partecipazione di 12 tra i top club europei - come Juventus, Inter, Milan, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Liverpool solo per citarne alcuni - è naufragata dopo che le squadre inglesi, sotto le minacce della Uefa e della crescente pressione dell’opinione pubblica, hanno deciso di sfilarsi. Una mossa che, rileva agipronews, ha convinto i bookmaker a riaprire le scommesse sulla vincente dello scudetto nei dei principali campionati del Vecchio Continente come Serie A e Liga. L’allarme Superlega è ormai rientrato e con esso anche la minaccia del massimo organo calcistico nazionale di escludere le squadre partecipanti dai campionati.