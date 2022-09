Un grido d'allarme arriva oggi dalla Spagna e mette ancora una volta il Barcellona al centro dei riflettori. Il club catalano nel corso dell'ultima estate ha completato una campagna acquisti importante con addirittura 28 operazioni concluse ma per cui l'obiettivo principale, quello della riduzione dei costi e, soprattutto, del monte ingaggi, non ha in realtà fruttato quanto sperato. Per questo, anche a gennaio, il club si ritroverà nella posizione di dover cedere qualche pezzo pregiato.Vendere bene, o anche soltanto "liberarsi" di giocatori che impattano tremendamente a bilancio o alla voce ammortamenti, oppure su un monte ingaggi che, in chiave Fair Play Finanziario deve assolutamente essere abbattuto. La pressione sul ds Alemany da parte della proprietà sono alte perché in estate molti degli addii, in realtà, hanno visto il Barcellona costretto o a pagare importanti buonuscite (Pjanic o Braithwaite), o a partecipare all'ingaggio pur di dare il via libera (è il caso di Umtiti al Lecce).I casi più eclatanti, riporta Sport, sono quelli dei due senatori, i cui stipendi superano di molto i 15 milioni e con il secondo che è stato propostoa fine estate e che potrebbe far comodo a chi sta cercando un laterale sinistro di spinta (Juve e Lazio). Poi c'èstrapagato dall'Ajax, con ammortamenti altissimi e che non riesce a trovare continuità, e quelrimasto in Catalogna dopo un'estate di corteggiamenti anche da parte della Juventus. Infine occhio alla posizione dell'ex-Milan, con solo 118 minuti in campo e che potrebbe vedere di buon grado un ritorno in prestito (ma con stipendio da Barcellona) in Serie A.