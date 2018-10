Con la numero 8, nel derby di, ha fatto spesso paura all'Inter. Il, nella sfida di domenica, si affiderà ancora una volta a, esterno offensivo e punto fermo dello scacchiere di, che oggi si racconta a: "Momento migliore della mia carriera? Sì, sia fisicamente che mentalmente sto proprio bene. Sto segnando, sto servendo assist, la squadra ha raccolto diverse vittoria di fila e sono tornare in nazionale: un periodo perfetto".- "Sono ansioso che arrivi. Avere ottime sensazione a casa, aiuta in campo. Diciamo che la nascita di un figlio porta qualche punto in più nelle prestazioni. Il nome Alessio per Romagnoli? Sicuro! No, no... Abbiamo scelto un nome italiano perché ci piaceva e noi ci troviamo bene in questo paese, siamo contenti che nasca qui".- "E' una persona intensa, mi trovo bene con lui. Il rapporto con il mister? Quando ero piccolo seguivo le partite in tv e lui colpiva per lo spirito che metteva in campo. Quando l'ho ritrovato da allenatore, mi aspettavo una persona diversa. Avendo vinto tutto pensavo fosse più riservato. Invece è uno che dà tutto nel suo lavoro, ma fuori dal campo è anche una delle persone con cui parlo con più piacere. E' l'uomo giusto al posto giusto. Il mister a cui devo di più? E' stato ed è importante, ma quasi tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno dato qualcosa, da Rodgers a Gasperini. Anche Montella mi ha valorizzato. Morirei in campo per Gattuso. Non c'è un mio compagno che parli male di lui".- "Maldini è il Milan, una persona come lui che ti guarda e ti parla, non può che fare del bene a ognuno di noi. Con Leonardo, almeno personalmente, capita di parlare anche di cose di extra calcio: si interessa di tutto, dalla mia famiglia alla gravidanza della mia fidanzata"."Devo essere sincero: noi siamo stati sempre sereni. I problemi li hanno vissuti gli altri reparti della società. Con i cinesi c'è stata un po' di confusione, ma penso più per questioni legali e di soldi: ogni giorno usciva che dovevamo vendermi per il fair play finanziario... Con gli americani abbiamo ritrovato una società importante. Prima dei cinesi c'era Berlusconi che veniva, l'ho visto spesso, mentre Galliano era ogni giorno a Milanello".- "Sì, c'era l'offerta dei nerazzurri e Mirabelli lo sapeva. Mi ha sorpreso quando ha detto pubblicamente che non sapeva niente, invece lo sapeva, avevamo parlato con lui di questo. Ma la mia intenzione era rimanere qua e sono contento di essere rimasto. Inter che mi cerca anche nell'estateo 2017? Sì, mi hanno cercato due volte, ma io non ho mai pensato di cambiare".- "A Empoli ho giocato la mia 100esima partita col Milan, Maldini ne ha fatte più di 900: straordinario! Ho l'opportunità di fare bene, mi piacerebbe rimanere nel cuore della gente"."Leggere che ti vogliono squadre come Real, Barcellona o City fa piacere, ma anche il Milan è una grande squadra. Nel mercato non si sa mai, ho sempre detto di essere felice in rossonero. Un altro club italiano? Dipende da come ci si separa: se non mi volessere più al Milan, sarebbe un discorso, ma personalmente non penso di voler andare in un'altra squadra italiana"."Inter favorita. Noi in queste gare dobbiamo cercare di restare calmi, senza aver paura o farci prendere dalla fretta. Se dovessimo segnare per primi, dovremmo rimanere compatti per non prendere gol. Il derby è come una partita a poker. Noi giochiamo bene, questo ce lo riconoscono in tanti, però è importante vincere".