EA SPORTS ha annunciato oggi che saranno Eden Hazard e Virgil van Dijk a comparire sulle copertine di FIFA 20, rispettivamente sulla Standard Edition e sulla Champions Edition. Ecco le parole del belga del Real Madrid in merito: "FIFA è il più grande videogioco di calcio al mondo, ho passato anni a giocare contro i miei fratelli. Essere sulla copertina di FIFA 20 è per me è incredibile. Spero di entusiasmare i videogiocatori allo stesso modo in cui lo farò sul campo del Real Madrid nella prossima stagione!". Anche van Dijk ha commentato: "Per me è un grande onore essere sulla copertina di FIFA 20. Gioco fin da quando ho memoria e rappresentare il Liverpool FC nel videogioco più celebre al mondo mi riempie di orgoglio". Un’altra importante notizia dopo l’annuncio della nuova modalità VOLTA FOOTBALL, che in FIFA 20 trasporterà i videogiocatori in un’esperienza di gioco tra campetti di strada, gabbie e cortili sparsi in tutto il mondo. La Standard Edition di FIFA 20 sarà disponibile a partire dal 27 settembre, mentre la Champions Edition sarà disponibile 3 giorni prima, a partire dal 24 settembre, per chi ha prenotato.