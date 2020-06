Feel Next Level #FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X https://t.co/i8H6ot8dPS pic.twitter.com/EZ2CIZW3aT — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 18, 2020

. Indubbiamente è quanto ha generato il trailer con cuiha annunciato i suoi due titoli di punta,, nuovo capitolo della saga calcistica. 'Feel Next Level' lo slogan, ma cosa si sa nei fatti del nuovo titolo che sarà disponibile sia per le 'vecchie' console PlayStation 4, Xbox One e PC, sia per le nextgen PlayStation 5 e Xbox Series X?Della parte grafica danno prova le immagini del trailer, che permette agli appassionati di ammirare i dettagli di volti, atmosfere e cori ("You'll Never Walk Alone" intonato dalla Kop).: per scoprire novità su carriera, Ultimate Team, Volta, Pro Club e più in generale sul gameplay di Fifa 21, bisognerà attendere almeno fino ad agosto.Quel che si sa per certa è la data d'uscita:in tre versioni con tre prezzi diversi, ancora ignota invece la data per le console next gen. C'è però una novità: chi avrà acquistato Fifa 21 per l'attuale generazione di console, potrà riscattare gratuitamente dallo store una copia digitale in caso di passaggio a nuova console (da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X), mantenendo al contempo tutti i progressi di gioco.