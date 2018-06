I tifosi kosovari sono disposti a pagare per intero le multe inflitte dalla Fifa ai calciatori della nazionale svizzera Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri e Stephan Lichtsteiner. L’annuncio segue di poche ore la decisione della Federazione Internazionale di sanzionare i tre giocatori elvetici per le esultanze provocatorie nella partita vinta dalla nazionale crociata contro la Serbia, mimando l’aquila bicefala, simbolo dell'Albania. Entrambi i marcatori sono originari del Kosovo, ex provincia serba ma a maggioranza albanese, ufficialmente indipendente dal 2008 ma mai riconosciuta dalla Serbia: è arrivata dunque la protesta ufficiale con la Fifa, che ha inflitto un’ammenda di 8.500 euro a Xhaka e Shaqiri per comportamento antisportivo e ammonito Lichtsteiner, punito invece con una multa di 4.000 euro. La federazione Svizzera da parte sua non ha preso alcun provvedimento disciplinare per cui i tre calciatori potranno essere regolarmente in campo nelle prossime partite.



PAGANO I KOSOVARI - Un tifoso albanese residente a New York intanto si è attivato per pagare le multe: una petizione online che ha già raccolto più di 12.000 euro e lo stesso ministro del Commercio e dell’Industria, Bajram Hasani, ha messo a disposizione il suo intero stipendio mensile, pari a 1.500 euro. I tre giocatori "sono stati puniti solo perché non hanno dimenticato le loro radici, non hanno scordato da dove vengono" ha dichiarato il politico alla stampa locale.