Il ct della Svizzera, Murat Yakin ha dichiarato dopo il pareggio per 1-1 con l'Italia allo stadio Olimpico di Roma: "Questo risultato ci soddisfa molto. Non abbiamo difeso bene nell'azione del rigore, che avrebbe potuto costarci tantissimo. Ma nel complesso abbiamo giocato bene, tenendo bassa l'Italia".



"Lunedì contro la Bulgaria sarà squalificato Akanji e probabilmente non avrò nemmeno Ricardo Rodriguez, uscito per un infortunio. Dobbiamo vincere in goleada per recuperare nella differenza reti, sperando che contro l'Italia l'Irlanda del Nord si giochi le sue chances senza darsi già per vinta fin dall'inizio".