Il nuovo regolamento per la prossima stagione include alcune novità interessanti sull'abbigliamento dei calciatori in campo in Serie A.



La prima riguarda le divise da gioco da trasferta ed eventuali altre, per le quali è "preferibile la predisposizione anche di opzioni monocolore, […] laddove le stesse prevedano colori diversi tra loro per maglia, pantaloncino e calzettoni. Quest’ultima disposizione diventerà obbligatoria a partire dalla stagione sportiva 2024/25".



La seconda: "Le squadre devono avere almeno tre divise portieri (attualmente sono due, ndr) chiaramente in contrasto tra loro ed in contrasto con le divise dei calciatori di movimento e comunque almeno due diverse da queste ultime".



La terza riguarda gli elementi decorativi: "Potranno rappresentare lo stemma o parte di esso, il nome, il soprannome o l’abbreviazione della società, o un simbolo ad essa chiaramente e inequivocabilmente riconducibile; oppure essere rappresentativi di un particolare evento celebrativo del club, e riprodurre elementi figurativi".