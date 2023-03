Una scelta importante per dare una svolta alla propria carriera. Noah Okafor, talentuoso attaccante in forza al Salisburgo, si è legato all’a, tra le più influenti al mondo. Il classe 00’ sarà protagonista sul prossimo mercato estivo dato che diverse società hanno manifestato un certo interesse nei suoi confronti. Tra queste c’è sicuramente il Milan che già in tempi non sospetti aveva fatto seguire il ragazzo nelle sue uscite internazionali.- Okafor ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con il Salisburgo e la scelta di affidarsi alla Sport360 è un chiaro segnale delle sue intenzioni:. Un aspetto questo da non sottovalutare nella corsa a Okafor che il Salisburgo valuta sui