Chi, tra i molti sostenitori della, furenti conper gli errori di Udine, ricorda in questi tre anni bianconeri,La brava collega Fabiana Della Valle, su La Gazzetta dello Sport, ha rammentato, non senza qualche sforzo di memoria, che il portiere polaccosfoderando due interventi su Lozano e Di Lorenzo.Non saremo noi a togliere i pochissimi meriti del passato di Szczesny, ma - al pari del nostro brillantissimo Furio Zara -, con la complicità decisiva di Bentancur, nell’andata degli ottavi di Champions e,su punizione che provocò, di fatto l’eliminazione della Juventus.E’ vero che in barriera, Ronaldo diede le spalle al tiratore e si fece passare la palla in mezzo alle gambe, ma è altrettanto vero che, su un pallone piuttosto lento,Ora, da più parti, si invoca indulgenza per il portiere della Juve, gli esperti del ruolo dicono che sbagliare si può e, soprattutto, che i due errori di Udine non intaccano il suo valore.per la dinamica del secondo gol. Chiaro l’eccesso di presunzione mentre due calciatori avversari lo stavano pressando da vicino.e che sarebbe opportuno almeno un turno di riposo per indurlo ad essere meno superficiale di quanto non sia in certe partite?. Un po’ per sfortuna, un po’ per dabbenaggine ha provocato(storicamente la prima di un portiere nella fase finale), durante Polonia-Slovacchia 1-2, un episodio che ha condizionato il rendimento suo e della Polonia, eliminata nella fase a gironi.Certo, le voci sul possibile arrivo di Donnarumma, di qualche mese fa, probabilmente hanno tolto serenità a Szczesny, ma a, per lo meno mentale, che molti portieri attraversano.Secondo me,che, forse, non è da grande squadra, al pari di Szczesny, ma al quale sono state garantite un numero significativo di presenze dallo stesso Allegri.E se fare il portiere significa svolgere un ruolo diverso da tutti gli altri, anche i compagni trovano maggiore sicurezza se fra i pali c’è un elemento affidabile. In caso contrario, l’incertezza contagia tutti e i risultati ne risentono.in un campionato che si annuncia equilibratissimo e fastidioso stabilire come la Juve non sia più impermeabile quanto a gol subiti: anche in amichevole precampionato, contro qualsiasi avversario vero (cioè eccetto la propria unger 23), ne ha preso almeno uno a partita., visto che si trattava di uno svincolato che valeva dodici milioni di ingaggio.Ma ormai Donnarumma è andato e, di certo, non si può pensare, in meno di una settimana, di andare sul mercato per cercare un’alternativa a Szczesny.