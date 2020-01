Mancava solo la firma. Ora potrebbe davvero mancare solo l'annuncio. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, infatti, anche gli ultimi dettagli mancanti dovrebbero essere stati definiti tra la Juventus e l'entourage di Wojciech Szczesny. Con il portiere polacco che si legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2024 in cambio di un ingaggio da top player assoluto: 7 milioni netti più bonus. Quanto basta per ribadire la centralità di Szczensy nel progetto della Juve di oggi, forse anche in quello della Juve di domani. Perché con questa firma solo un'offerta davvero irrinunciabile potrebbe convincere il club bianconero ad aprire alla cessione dell'erede di Gigi Buffon, un numero uno autentico che negli ultimi anni è stato preferito ad Alisson tra i pali della Roma e allo stesso SuperGigi alla Juve. Mica male.



IL MERCATO. E in caso di offerta irrinunciabile, la Juve saprebbe farsi trovare pronta, virando tutto su Gigio Donnarumma per esempio, profilo mai accantonato negli innumerevoli discorsi con Mino Raiola. Nome tra i nomi, come quello di Andre ter Stegen che nelle scorse settimana in Spagna accostavano anche alla Juve. Ma da chi potrebbe arrivare l'offerta irrinunciabile per Szczesny? Dal Paris Saint Germain o dal Manchester United nel caso in cui partisse David De Gea, o dallo stesso Barcellona se arrivasse la rottura con Ter Stegen. Ipotesi, suggestioni, al massimo sondaggi. Intanto Szczesny firma il rinnovo, la porta della Juve per ora resta blindata.