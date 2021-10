Un week-end incredibile, forse irripetibile per i colori bianconeri e per i suoi numero uno. Wojciech Szczesny, Giovanni Garofani e Zsombor Senkó: rispettivamente portieri della squadra A, dell'Under 23 e della Primavera della Juventus, accomunati da una statistica pazzesca. Tutti e tre si sono resi protagonisti di un intervento per neutralizzare i calci di rigore che hanno dovuto fronteggiare nelle loro partite, risultando decisivi per i successi delle rispettive formazioni.



CHE IMPRESE - L'estremo difensore polacco ha riscattato settimane di polemiche e di critiche circa il suo rendimento andando ad intercettare, nel finale del primo tempo, il discusso calcio di rigore accordato alla Roma e battuto da uno specialista come Veretout: un giocatore allenato da José Mourinho non falliva un penalty in una gara di Serie A da qualcosa come 84 partite. Un dato che evidenzia ulteriormente la straordinarietà dell'impresa di Szczesny e che in queste ultime ore è stato in buonissima compagnia. Il fine settimana trionfale della Juve è stato completato dalla vittoria per 2-1 dell'Under 23 contro il Seregno, in un match valido per il girone A del campionato di Serie C, e dal successo di misura della Primavera di Bonatti contro i parietà della Sampdoria.



E fondamentale è stato il contributo dei due estremi difensori, Garofani e Senkó: il classe 2002 ha intercettato il tiro dal dischetto dell'ex attaccante delle giovanili del Milan Iacopo Cernigoi, mentre il 2003 ungherese si è dovuto superare sul tentativo di trasformazione del blucerchiato Di Stefano. Un week-end incredibile, quasi irripetibile: un weeke-end da veri numeri uno in casa Juve.