Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato dopo la sfida di ieri contro l'Atalanta. Ecco le sue parole a Tuttosport: "​Allegri ha pianto, era molto emozionato ed è normale: sono stati tre giorni belli, ma anche strani. Sarà molto strano vederlo andare via, gli vogliamo bene e gli facciamo un grande in bocca al lupo, ovunque andrà".



SU PINSOGLIO - "È un bravo ragazzo, oltre che il portiere più forte di tutti noi, vi giuro. Sono contento di farlo giocare quest'ultima partita".



SU RAMSEY - "L'ho portato anche a cena l'altro giorno. È un giocatore molto forte, che sicuramente ci darà una grande mano per vincere altri trofei".



SU DE ROSSI - "È sempre stato un grande giocatore, ho fatto due anni con lui a Roma, è un grande uomo e un grande capitano. Sono sorpreso che sia finita così".