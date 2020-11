"Il futuro di Dominik è ancora aperto. Non ci sono stati impegni con nessuno". Con queste parole riportate dalla Gazzetta dello Sport, l'agente di Dominik Szoboszlai, Matys Esterhazy, ha chiuso per ora alla possibilità ventilata dalla stampa tedesca che per il centrocampista ungherese del Salisburgo la Red Bull abbia già deciso un passaggio al Lipsia. Milan, Inter e Napoli possono ancora sognare