Il terzino destro dell’Ajax, Nicolás Tagliafico, ha confessato il suo desiderio di indossare la maglia del Barcellona già a partire dalla finestra di mercato invernale, lasciando il club olandese. Ma l’operazione è stata interrotta, soprattutto perché la squadra spagnola aveva già affrontato altri acquisti importanti. Ecco cosa ha detto durante un’intervista rilasciata a una testata spagnola, puntando il dito contro l’Ajax:



"In questo momento in cui mi si presenta un'occasione inconfutabile e non me lo lasciano fare, mi deludono. Capisco che le situazioni non erano facili, che siamo a gennaio, ma alla fine finisce per nuocere ad entrambi noi, sia io perché non posso ottenere ciò che voglio, sia il club, perché mi tiene. Poter andare in un club come il Barça, per me è sempre stata un'occasione da sogno. Non c'era nemmeno chiarezza fin dall'inizio nel dirmi che non mi avrebbero aiutato”.