Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi: “Pirlo ho avuto la fortuna di incontrarlo quando ero in campo, gli facevo da chioccia anche se era già un ragazzo maturo. Lui e Baronio che è nel suo staff già a vent’anni si vedeva che avevano la stoffa da grande giocatore. Poi gli hanno trovato il ruolo giusto. Era un uomo spogliatoio, era sempre propenso e al tempo stesso taciturno. Negli anni io poi l’ho perso di vista, ci siamo sentiti ultimamente e credo che sia un profilo importante. È vero che può essere un’incognita, ma penso che la Juventus abbia fatto la scelta migliore che poteva fare. Se gli ho proposto la Reggina? No, noi abbiamo un allenatore importante che è Toscano. Se avesse deciso di andare via sicuramente Pirlo poteva essere uno dei miei pensieri, ma non ho mai considerato Toscano in uscita. Se non avessi avuto un allenatore però su Pirlo avrei scommesso al 100%”.