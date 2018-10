: ilche lo scorso anno sorprese gran parte delle difese avversarie della Lazio, o ildi questo avvio di stagione? È una domanda che hanno cominciato a porsi molti tifosi, sconcertati non poco dalle pessime prestazioni dello spagnolo in queste prime otto giornate. Luis Alberto infatti dopo la partita di domenica scorsa, che si è conclusa con una vittoria scaccia crisi nei confronti della Fiorentina, è diventato un vero e proprio caso, soprattutto per via del: "Milinkovic e Luis Alberto, finti talenti solo a caccia di contanti", una frase che racchiude perfettamente dentro di se quello che è lo stato d'animo prevalente all'interno della tifoseria laziale. Uno stato d'animo che per fortuna ora come ora non avrà sviluppi immediati, grazie alla sosta per la Nazionale e alla pillola della vittoria contro i viola;Luis Alberto, tanto per cominciare,. Lo spagnolo infatti sembra soffrire di unaalquanto debilitante che lo ha costretto a rinunciare alla disastrosa trasferta di Francoforte, e poi non sembra più, tanto da scatenare più di qualche malumore all'interno dello spogliatoio laziale, con voci di corridoio che parlano di. Riguardo le accuse di millantata pubalgia, Luis Alberto ha risposto pubblicando in modo abbastanza teatrale sul suo profilo Instagram gli esercizi posturali che sta facendo insieme al fisioterapista del Liverpool, Ruben Pons Aliaga, convocato appositamente da oltremanica per risolvere al più presto un problema che invece sembra essere molto più reale di quanto qualcuno all'interno dell'ambiente biancazzurro abbia voluto dare ad intendere.Perché. Non sembra gradire soprattutto le voci che nell'ultimo periodo lo descrivono come un giocatore demotivato e deluso, in relazione soprattutto alche avrebbe potuto esserci nello scorso mercato estivo, quando c'era stato il concreto interessamento delche si era proposto oltretutto con un sostanzioso aumento del suo ingaggio. Ecco perché lo spagnolo, un rinnovo che però in effetti è avvenuto non più tardi di otto mesi fa, e che quindi sembra un tantino ravvicinato per quelle che sono le abitudini e la politica di Lotito. Tuttavia si sa come vanno le cose in questi casi e quindi non c'è da meravigliarsi se lo spagnolo e il suo entourage provino di nuovo a bussare a denari, solo che hanno scelto un momento sbagliato per farlo, proprio in virtù di questo inizio stagionale da incubo e una forma non esattamente delle migliori, visto che la pubalgia gli sta impedendo di ripetersi sugli stessi livelli dello scorso anno.A questo punto però bisogna andare molto cauti, perché. Né alla società, che rischia seriamente di veder deprezzato il cartellino del suo giocatore, né a Luis Alberto, che rischia invece di rimanere prigioniero di Lotito, uno che – non dimentichiamolo mai – non ha mai avuto paura di fare a braccio di ferro con nessuno, e il più delle volte ha vinto lui, qualche volta andando anche contro i propri interessi.: da parte di Lotito che non deve cadere in certe derive autoritarie, da parte di Inzaghi che dovrà riuscire a dare nuovi stimoli al giocatore, e da parte dello stesso Luis Alberto, che non deve assolutamente commettere l'errore di potere pensare di dormire sugli allori; anche perché