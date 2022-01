Se c'è Lautaro Martinez in campo, Inzaghi è più felice. El Toro più altri dieci, e Simone sorride.. Una curiosità della quale ha fatto tesoro anche Antonio Conte, col quale l'ex Racing l'anno scorso ha segnato 17 gol - tutte gare in cui l'Inter non ha perso, neanche a dirlo - diventando uno dei protagonisti dello scudetto.- Marotta gli ha dato l'attacco tra le mani dopo l'addio di Lukaku, Inzaghi se lo coccola: "È un giocatore completo, sente le responsabilità - ha detto l'allenatore -. L'allenatore lo chiama Lauti, i tifosi sono pazzi di lui. E l'ultima volta che è andato in gol e l'Inter ha perso in campionato era il 6 ottobre 2019 contro la Juventus. Una statistica che funziona anche in nazionale, per la gioia del ct dell'Argentina Scaloni.- Chi vorrebbe provare da vicino questa statistica è Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool che stravede per Lautaro: "E' uno dei migliori attaccanti al mondo".. L'Inter però ha già fatto capire che non ha nessuna intenzione di privarsi dell'argentino, né oggi né in futuro. El Toro segna, Inzaghi non perde. E i nerazzurri volano.