Tapiro d’oro per Silvia Slitti e l'ex attaccante di Milan e Inter Giampaolo Pazzini, perché Ambra Angiolini non libera la loro casa milanese. La giudice di X-Factor era in affitto con l’ex compagno, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, nel loro appartamento, ma avrebbe dovuto andarsene entro giugno, invece è ancora lì.



LE PAROLE DI PAZZINI - "Lei cantava “se prometto poi mantengo”, ma evidentemente era una promessa senza data", ha dichiarato ironicamente la Slitti, costretta a trasferire tutta la famiglia a Forte dei Marmi e a cambiare scuola al figlio. "Quando devo venire a Milano per lavoro devo andare a dormire in albergo". "Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno… abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta", ha risposto Pazzini.