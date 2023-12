A La Gazzetta dello Sport Mauro Tassotti ha parlato della scelta del Milan di licenziare Paolo Maldini: "E' stato sbagliato mandare via lui e Massara. Chi mette i soldi fa quello che vuole, ma fino a un certo punto".



PIOLI - "Sì, merita di restare. Non gli si può chiedere più di quanto ha fatto. Maldini? Ripeto: per me è stato sbagliato mandare via lui e Massara. Chi mette i soldi fa quello che vuole, ma fino a un certo punto".



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - "Dico Sudakov, che ho avuto nella nazionale ucraina (Tassotti è stato vice di Shevchenko con la selezione di Kiev, ndr). Si parla di lui, per me è molto interessante, anche se potrebbe essere complicato portarlo qui dall'Ucraina".