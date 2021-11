A tutto campo. Il presidente della Lega Javier, inviato all'evento Social Football Summit 2021 di Roma, ha parlato del momento del calcio in Europa: "Ci sono dei problemi economici in alcuni campionati europei. Ma i problemi economici che hanno Juve, Milan, Inter e alcune squadre francesi, è una conseguenza dei formati delle competizioni o di un fair play finanziario non adeguato? Se si analizza un problema e si realizza che quest’ultimo non ha cause sportive, ma economiche, allora. L’aumento di capitale attraverso i fondi porta ad un’inflazione con denaro che non ha nulla a che fare col calcio. Per questo non sono d’accordo che il problema sia a livello di format”.“Dobbiamo essere rigidi nell’apporto di capitale illimitato nei club. Così, ripeto, aumenta l’inflazione. Nel mercato invernale lo vedremo con il Psg e forse col Manchester City.Abbiamo ridotto le possibilità di spesa e credo che questa sia stata una soluzione economica buona che ci ha portato a non dover chiedere soldi allo Stato, anzi quest’ultimo li ha chiesti a noi. Va stabilito un limite globale in base agli introiti stagionali della squadra, così si dribblano problemi come l’inflazione”.“Cosa mi piace? L’organizzazione della coppa e della supercoppa. Prenderei spunto da loro per questo. Tornando ai fondi, la Serie A deve capire che è il campionato che ha maggiori prospettive di crescita, maIo mi auguro con tutto il cuore che la massima serie italiana possa crescere e diventare un competitor per la Liga e la Premier”."Il calcio europeo non è rappresentato solo da 20 club, per quanto grandi e potenti. Abbiamo più 1500 club, che non erano compresi all'interno del progetto Superlega. Aumentare gli introiti delle competizioni internazionali avrebbe diminuiti quelli delle competizioni nazionali, con la Superlega i valori audio-visivi della Serie A sarebbe senza dubbio diminuiti. In Spagna, con la Superlega, ci sarebbe stato 1,9 miliardi di entrate in meno all'anno. La Liga avrebbe perso d'importanza".