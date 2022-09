Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha rilasciato un'intervista alla rivista Influencers in cui ha parlato della situazione del Barcellona e delle regole imposte dalla federazione: "È tutto molto chiaro. Gli unici a dire il contrario sono i dirigenti del Barcellona, anche se sanno bene come funziona il controllo economico. A causa del contesto in cui si trovano, però, è meglio dare la colpa all'esterno, a me, quando in realtà non sono io a controllare il sistema. Per questo c'è un gabinetto di quindici persone, guidato dal direttore generale dell'azienda".