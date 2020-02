Un gol e due assist, ieri sera, per Robert Lewandoski, che prima ha fatto gioire, due volte, Gnabry, poi ha ringraziato il giovane Davies per la rete del 3-0 sul Chelsea. Oggi, però, arrivano brutte notizie per il numero 9 del Bayern, che è costretto a fermarsi per 4 settimane.



Lo ha comunicato il club tedesco attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito: “Roberto Lewandowski ha subito una piccola frattura alla tibia del ginocchio sinistro nella vittoria per 3-0 di ieri sera sul Chelsea. Questo è stato l’esito dell’esame approfondito dal dottor Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt a cui si è sottoposto il giocatore di ritorno da Londra. Dopo 10 giorni di gesso, inizierà la riabilitazione. Tempo stimato per il recupero sarà di circa 4 settimane”.