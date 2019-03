Nei minuti di recupero del primo tempo di Sampdoria-Atalanta, il trequartista blucerchiato Riccardo Saponara è stato costretto a uscire dal campo: in una possibile azione di contropiede per la sua squadra, si è accasciato toccandosi l'adduttore della coscia destra dopo un allungo. Come prevedibile, al suo posto è entrato Gaston Ramirez, peraltro nemmeno lui al meglio in quanto appena rientrato da un infortunio al polpaccio.