Nel Bayern Monaco che nella 6a giornata di Bundesliga affronta lo Stoccarda, c'è l'esordio da titolare per il classe 2005 Mathys Tel. Pagato 20 milioni di euro in estate, l'attaccante francese finora aveva totalizzato poco più di mezz'ora in campionato in due presenze, partendo dal primo minuto nel primo turno di Coppa di Germania nel quale ha segnato nella vittoria per 5-0 con il Viktoria Colonia.