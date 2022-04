André Onana all'Ajax, è game over: quella contro lo Sparta Rotterdam del 9 aprile scorso può essere stata la sua ultima partita con la maglia dei Lancieri. Secondo quanto rivelato da De Telegraaf infatti, Erik ten Hag ha deciso che il portiere camerunese non scenderà più in campo in questo finale di stagione e lo ha mandato 'obbligatoriamente' in vacanza. Onana quindi non dovrebbe più giocare una partita prima del suo trasferimento all'Inter a parametro zero.