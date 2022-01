Continuano le indagini del governo australiano su Novak Djokovic e dopo le scuse del tennista per aver violato l'isolamento da positivo, dall'Australia arrivano nuove indicazioni sulle possibili conseguenze per il serbo: secondo la stampa locale, qualora dovesse risultare che ha fornito false dichiarazioni per entrare nel territorio al fine di disputare gli Australian Open, Nole rischierebbe fino a 5 anni di carcere.