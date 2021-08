Torna a vincere Jannik Sinner. Il tennista italiano, classe 2001, trionfa, nella notte italiana, che tanti successi ci ha regalato alle Olimpiadi, all'ATP 500 di Washington. Il numero 24 del mondo ha la meglio, in tre set, su Mackenzie McDonald (7-5, 4-6, 7-5), portandosi così al numero 15 mondiale e al decimo posto nella Race per le ATP Finals.



Primo italiano a vincere a Washington, Sinner è anche il più giovane vincitore di un 500. Dopo Berrettini al Queen's, l'altoatesimo è il secondo italiano a vincere un ATP 500 in questa stagione, stagione in cui aveva già trionfato nell'ATP 250 Great Ocean Road Open di Melbourne a febbraio.