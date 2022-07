Continua il magic moment di Jannik Sinner. Sconfitto, ancora, Alcaraz in tre set per 6-7, 6-1, 6-1 e conquistato il primo torneo sulla terra rossa. Per l'altoatesino la vittoria a Umago rappresenta un ulteriore step nella sua crescita. Jannik era andato sotto nel primo set, perso al tiebreak, ma nelle due partite successive non ha dato scampo al nativo di Murcia. Con due 6-1 Sinner ha completato la rimonta e giocato un tennis spettacolare, contro un avversario che da domani sarà il numero 4 al mondo.