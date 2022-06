Tutti pazzi per Jannick Sinner. Il tennista ha illuminato il campo di Wimbledon con un passante di dritto in corsa nel secondo set contro Mikael Ymer. L'altoatesino ha vinto 3 set a 1 e per la prima volta si qualifica al terzo turno. Il prossimo avversario è John Isner - partita in programma domani in un orario ancora da definire, visibile in tv su Sky Sport - che ha eliminato Murray, e poi? Se dovesse qualificarsi agli ottavi potrebbe incontrare Carlos Alcaraz (che affronterà Oscar Otte); il tabellone potrebbe metterlo di fronte a Novak Djokovic nell'eventuale quarto di finale, se dovesse arrivare in semifinale potrebbe esserci Hubert Hurkacz e, se Sinner dovesse arrivare in finale, ci sono possibilità di incontrare Rafa Nadal.