E’ già finito l’idillio di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Le elezioni presidenziali hanno rivoltato gli stati maggiori degli Xeneizes, portando al vertice Jorge Ameal, che non ha avuto parole al miele per l’ex capitano della Roma: “Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare. Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto”.



SPESSO KO - Niente di buono per il 36enne, portato in Argentina dall’ex numero 1 Angelici e dall’ex compagno Burdisso. Il piano di rinnovamento generale previsto dal nuovo Boca difficilmente prevederà spazio per un non più giovanissimo centrocampista italiano. Che, peraltro, non è riuscito a farsi apprezzare del tutto, a causa di continui problemi fisici, due infortuni che lo hanno tenuto a lungo fuori, facendogli saltare anche la semifinale di Coppa Libertadores contro il River Plate.



INDECISO - Ora tutto è cambiato, e l’avventura di De Rossi in Sudamerica potrebbe finire prima del previsto. Il contratto scade il 30 giugno del 2020, ma non sarebbe un problema per nessuno rescindere anticipatamente l’accordo stipulato a fine luglio. Secondo quanto appreso da calciomercato.com De Rossi non ha ancora deciso, sta valutando in questi giorni cosa fare nei prossimi mesi. Il 3 gennaio rientrerà in Argentina dopo la pausa natalizia, intanto continua ad allenarsi. Il colloquio che avrà con la nuova dirigenza al suo rientro farà chiarezza sul suo futuro. Difficile in ogni caso pensare a una nuova esperienza in Italia, anche alla Fiorentina che già lo aveva cercato in estate. Non è da escludere l'ipotesi ritiro, che potrebbe anche significare ritorno alla Roma da allenatore di una delle squadre giovanili.