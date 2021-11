Anche quest'anno l'iniziativa letteraria "grazie alla possibilità di partecipare la prestigioso Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi come ospite e a quella di vincere uno stage retribuito nella redazione di Calciomercato.com come obiettivo finale.I partecipanti si sono sfidati nella prima fase dell'iniziativa scrivendo articoli sul seguente tema comune: La Superlega: pro e contro di un'iniziativa contrastante. Calcio d'élite a supporto dell'intero sistema o club esclusivo per interessi egoistici?Come da regoalmento, i partecipanti hanno utilizzato l'hashtag #vaialmastersport dall'8 al 18 novembre pubblicando articoli nella nostra community VivoperLei per cercare di indagare i pro e i contro del nuovo format proposto, ma al momento abbandonato, dai grandi club europei per cercare di rilanciare il prodotto calcio.Per leggere tutti gli articoli basta mettere l'hashtag #vaialmastersport su https://vivoperlei.calciomercato.com/ : infatti sono chiamati a scrivere un secondo articolo, sul tema che vi riportiamo qui sotto, e postarlo nella community a partire da martedì 23 novembre alle 15.00, fino a lunedì 2 novembre alle 23.30.Questa volta sarà messa alla prova la capacità di scrittura riguardo la situazione economica del calcio e le discussioni intorno alla figura, sempre più rilevante, dei procuratori nel mondo del calcio.Tema: "Calcio in sofferenza economica, stipendi dei giocatori e commissioni dei procuratori alle stelle: come raggiungere un punto di equilibrio?"Non vediamo l'ora di leggere i vostri nuovi pezzi!A presto e in bocca al lupo!