Avvenimento clamoroso in casa Ternana, il proprietario e presidente del club, nonché neo eletto sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, lascia la dirigenza del club: “Sto dando le dimissioni da presidente da presidente dell’Università Niccolò Cusano e Ternana – afferma Bandecchi - Sarà Paolo Tagliavento (ex arbitro, ndr) l’amministratore unico. Il presidente della Ternana sarà un altro. Bandecchi ha lasciato tutti gli incarichi e non conta più niente né all’interno della Ternana né di Unicusano”.