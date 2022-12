Ennesimo show, decisamente sopra le righe, da parte del presidente della Ternana Stefano Bandecchi.



Al termine della partita di ieri, persa per 3-0 in casa contro la capolista Frosinone, il numero uno rossoverde ha attaccato pesantemente via social alcuni tifosi umbri che avevano criticato la prestazione della squadra:

“Voi non vi meritate un cazzo - ha scritto Bandecchi su una storia comparsa sui suoi profili ufficiali - siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi. Collegate il cervello che solo così sarete utili sennò smettete di rompermi i coglioni perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel culo. Io non sopporto i dementi. Può anche pubblicare il mio pensiero perché io non ho bisogno di essere in mille. Questa la mia risposta. Buone vacanze”.



Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che, una volta di più, sottolineano il distacco da tempo in essere tra la proprietà della Ternana e parte della sua tifoseria.