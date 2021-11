La Ternana fa quadrato attorno al suo allenatore. Nonostante qualche passo falso di troppo la panchina di Cristiano Lucarelli è ben salda, come confermato sui social dal presidente Stefano Bandecchi e riportato da La Nazione: "Lucarelli resta qui, ha portato la Ternana in serie B dopo un campionato da record e la vittoria in Supercoppa, e rimarrà a Terni non solo fino al termine del campionato, ma anche la prossima stagione".