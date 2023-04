Sembrano scorrere i titoli di coda sul burrascoso rapporto tra la Ternana e Cristiano Lucarelli.



Al termine della stagione, che vede gli umbri in lotta per garantirsi la permanenza in Serie B, le strade del club e del tecnico toscano paiono destinate a separarsi nuovamente, questa volta in maniera definitiva.



Dopo l'esonero subito lo scorso novembre e la successiva richiamata in sella due mesi più tardi, ora l'esperienza dell'ex bomber di Perugia e Livorno pare davvero non poter proseguire oltre, visti i rapporti conflittuali in essere tra Lucarelli e il patron rossoverde Stefano Bandecchi.



A darne notizia è l'edizione odierna del Corriere dell'Umbria.